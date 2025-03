"A gente se comportou bem, mesmo com um a menos", diz Gabriel Grando após classificação do Grêmio na Copa do Brasil

Goleiro tricolor foi uma das surpresas na escalação de Gustavo Quinteros contra Athletic. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. No tempo normal, o Tricolor empatou em 3 a 3 com o Athletic (MG), mas venceu nas penalidades por 8 a 7.

Herói da classificação, o goleiro Gabriel Grando, que defendeu uma cobrança, afirmou que a equipe treinou penalidades durante a semana. Além disso, destacou a força do grupo diante dos momentos de dificuldade no confronto.

— A gente se comportou bem, mesmo com um a menos. Tivemos a infelicidade de levar um gol no começo do primeiro e do segundo tempo. No final também tivemos a infelicidade do gol contra do João, mas são coisas que acontecem no jogo e seguimos fortes para os pênaltis — disse Grando.

O goleiro não vinha sendo titular nos últimos jogos e viu Tiago Volpi assumir a posição. Contudo, foi informado por Gustavo Quinteros durante os treinamentos que iniciaria o duelo da Copa do Brasil.

— Eu fiquei sabendo no treinamento, o professor disse que eu teria a oportunidade. Fiquei muito feliz. O Volpi ajudou bastante, a gente conversou muito, nós dividimos o mesmo quarto. E ele me deu uma força sensacional — revelou.

Críticas ao gramado

Além dos elogios aos companheiros, Grando também reforçou a qualidade do time adversário. Mesmo assim, criticou a situação do gramado do Estádio Joaquim Portugal.

— Com todo respeito do mundo, mas não é fácil jogar em um gramado desses. Acho que tinham que rever seriamente as condições do campo para uma competição como essa — afirmou o goleiro.