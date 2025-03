Grêmio volta de Minas com a vaga na terceira fase da Copa do Brasil e mais interrogações

João Lucas marcou gol contra no último minuto do segundo tempo. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Mas foi com filme de terror, pouco futebol e mais uma jornada em que fica muito claro o quão longe ainda está a consolidação do time. O roteiro da vitória nos pênaltis teve matizes parecidos com o que se viu em Roraima e, mais ainda, de Caxias do Sul, com um jogador expulso no final do primeiro tempo.

O Athletic é organizado e arrojado, mas nada além disso. O que faz com que o Grêmio volte de São João del Rei com ainda mais questionamentos e o cansaço de um jogo intenso e cheio de alternâncias.

O Tricolor contou com duas falhas do goleiro adversário, Diego Víctor, e retribuiu no último minuto com gol contra de canela de João Lucas. O que foi o resumo de noite com pitadas de Os Trapalhões, muito de terror e final com thriller. A vaga veio, mas deixou dúvidas e questões a serem resolvidas e explicadas por Gustavo Quinteros em suas escolhas.

O argentino deixou de fora Volpi, João Pedro, Esteves, Monsalve e Kike. Quase meio time em relação ao Gre-Nal. Cristaldo, reserva do reserva no clássico, foi titular. Mas pouco apresentou. Luan Cândido estreou e teve uma atuação pavorosa. Perdeu quase todos os duelos e foi expulso ao levar dois amarelos. Pavón, mais uma vez, foi titular e, mais uma vez, não se justificou.

Por outro lado, Amuzu foi usado desde o começo pela primeira vez e mostrou ser diferente na turma. Jogou 88 minutos, com a mão na coxa, o que acendeu o alerta.

Bem antes dele, no começo do jogo, Braithwaite havia saído depois de reclamar de dores na virilha. São mais algumas incertezas que o Grêmio trouxe do interior mineiro. Como se não bastasse aquelas que o campo deixou.

