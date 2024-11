Preocupado com as chances de rebaixamento, o Grêmio age nos bastidores para garantir a permanência na Série A. O Departamento de Futebol tratou de reforçar ações para “blindar” o ambiente do vestiário do CT Luiz Carvalho para aumentar o foco nas quatro partidas decisivas do Brasileirão. Os movimentos tentam aumentar a mobilização dos profissionais da comissão técnica e dos jogadores no objetivo.