Antônio Brum afirma que permanência de Renato será discutida em viagem para Salvador: "Vamos ter bastante tempo agora"

Antônio Brum conversou sobre permanência do Grêmio na Série A e a situação de Renato Portaluppi para 2025. Sofia Siebiger / Agência RBS

A permanência do Grêmio na elite do Brasileirão em 2025 trouxe mais tranquilidade ao ambiente do clube. Contudo, a situação de Renato Portaluppi para a próxima temporada ainda é uma incógnita e não foi debatida internamente, segundo Antônio Brum. O vice de futebol do Tricolor participou nesta terça-feira (3) do programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida.

— (Não falamos), assim como nunca falamos sobre 2024 no final de 2023. E estamos falando de anos distintos. Vamos ter agora bastante tempo juntos por conta das viagem para Salvador, onde vamos conversar. O presidente (Alberto Guerra) também estará junto. É muito boa a relação com o Renato. É um cara leal e muito bom de conviver — disse.

Brum assumiu o cargo de vice de futebol do Grêmio em julho de 2023. Ele ainda não tem nenhum confirmação sobre sua permanência para 2025.

— Ainda não decidi isso. Não depende só de mim, tem que ver se o presidente vai querer seguir contando comigo — revelou.

Questionado sobre o planejamento para a próxima temporada, o vice de futebol assumiu ser inviável planejar 2025 pela situação que o clube estava vivendo no campeonato. Até por isso, Brum afirmou que o Grêmio não conversou com nenhum outro treinador:

— Não conversamos até por respeito ao Renato, que é o nosso treinador.

Tranquilidade com a permanência

Com a vitória do Tricolor contra o São Paulo, no último domingo, a permanência na Série A foi matematicamente garantida. Brum revelou que o rebaixamento não era visto como uma realidade.

— Nunca achei que o Grêmio fosse cair. Mas as coisas começam a tomar uma proporção. A imprensa fala muito nisso, às vezes os jogadores fazem uma boa partida, mas não conseguem vencer. Quando garante matematicamente, fica tudo mais tranquilo. A gente tinha que estancar isso logo. O Grêmio saiu da zona de rebaixamento em julho e depois disso nunca mais voltou, mas sempre esteve ali perto.

Mesmo com as chances de uma nova queda, Brum via que o elenco e a comissão técnica estavam buscando os resultados para que isso não voltasse a acontecer.

— Eu estava todos os dias ali dentro do clube. Tu sente que havia muita indignação dos jogadores pelos resultados e muita cobrança do Renato. Participei da montagem desse grupo e eu conhecia bem cada um deles. Por isso eu tinha certeza de que o Grêmio não ia cair — revelou.

Assista ao programa na íntegra