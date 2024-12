Grêmio não terá zagueiro titular nas últimas duas partidas da temporada

Rodrigo Ely segue sem condições de retornar aos jogos do Grêmio. O zagueiro não participou da última atividade com bola na manhã desta terça-feira (3), antes da viagem a Salvador, e será desfalque no confronto diante do Vitória, nesta quarta-feira (4), no Barradão.

Ely sofreu uma luxação no pé direito no empate diante do Juventude, dia 20 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O departamento médico do Grêmio não confirmou a lesão no atleta e, muito menos, um prazo para a recuperação.