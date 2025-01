Grêmio adota nova postura em propostas por jovens da base

O Grêmio adaptou uma estratégia para evitar perder jovens talentos nas categorias de base. O clube tem aberto as portas para mais negociações com jogadores que não estejam na linha de aproveitamento do grupo principal .

— Queremos ter um aproveitamento maior de todos os jogadores que lá estão. Rentabilizar para o clube. Fica o exemplo da Copa São Paulo. São 30 meninos inscritos na Copinha. Não serão todos que vão jogar no profissional — comentou Diego Martignoni, diretor das categorias de base do Grêmio.

Uma dessas situações é a do centroavante Guga. O jogador era cotado para ser o camisa 9 da equipe na Copa São Paulo, mas optou por deixar o Grêmio por não enxergar boas chances de aproveitamento no time principal.

Com Braithwaite e Arezo no grupo principal, e outros nomes da base bem cotados, o jogador e seus representantes entenderam que seria melhor uma negociação para sair. O Fortaleza e um clube da Arábia Saudita fizeram ofertas.

A direção, no entanto, negou as propostas feitas até o momento pelo centroavante de 18 anos. Outros meninos também devem passar por avaliação para determinar se seguem ou não. A ideia no clube é facilitar que algumas negociações possam ocorrer, quando a avaliação é de que a chance de aproveitamento no time principal não é grande.