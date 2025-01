Cuellar seria uma contratação que mudaria a expectativa dos gremistas

Tricolor enviou proposta pelo colombiano que está no futebol da Arábia Saudita. Reprodução / @AlShababSaudiFC

Nossos colegas Marco Souza e Filipe Duarte trouxeram a informação que agitou a gremistada nas redes sociais nesta quarta-feira (08): o Grêmio fez proposta para contratar o volante Cuellar, que atualmente está no Al-Shabab FC, da Arábia Saudita. Não é por menos, se realmente vier será a grande contratação do Grêmio neste início de ano.

Cuellar foi um dos destaques daquele Flamengo que encantou a todos em 2019, com Jorge Jesus no comando. Atualmente ele tem 32 anos e já foi cogitado inúmeras vezes aqui no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Arrisco em dizer que é um sonho antigo do Tricolor.

No centro do país, a notícia era de que o Fluminense estava interessado na contratação do colombiano. Mas que o Grêmio teria se atravessado no negócio.

Atualmente, o Tricolor já tem a cota permitida de estrangeiros preenchida. Mas convenhamos, por Cuellar a gente remaneja tranquilamente alguma dessas vagas.

Estou torcendo muito para que venha fazer parceria com Villasanti no meio-campo, certamente teríamos uma das melhores duplas de volantes do Brasil. Aí sim a coisa começa a mudar de figura e a gente se permite sonhar um pouco mais alto.