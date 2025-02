A missão de Quinteros para a fase final do Gauchão

Técnico gremista agora tem novos reforços pra acrescentar no time.

A fotografia do Grêmio vai mudar. E precisava. Na última semana, a direção gremista conseguiu contratar e inscrever todo mundo a tempo de jogar a fase final do Gauchão .

Pensando em entrosar o time o mais rápido possível, Quinteros sequer foi a Erechim, para a partida contra o Ypiranga , no último sábado (15). São, pelo menos, cinco possibilidades de novos rostos no time titular, contando Cuéllar, que já está se soltando.

Camilo foi uma grata surpresa no final de semana e acredito que deverá ganhar novas oportunidades também. Se vai dar tempo de entrosamento, aí são outros 500.

O Grêmio tem dois grandes desafios pela frente nesta semana. O primeiro deles é a partida da primeira fase da Copa do Brasil, contra o São Raimundo , em Roraima. É possível que vejamos alguns desses reforços em campo , pensando que apenas a vitória interessa ao Grêmio para avançar.

É uma competição traiçoeira com esse novo regulamento, um empate leva a disputa para os pênaltis. É a cara do crime. Não podemos vacilar.

No final de semana teremos o primeiro jogo da semifinal do Gauchão diante do Juventude, na Arena. Pela logística, não achei de todo mal a primeira partida ser em Porto Alegre.