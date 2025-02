Cristian Olivera é registrado, e Grêmio tem todos os reforços regularizados no BID

Uruguaio veio do futebol dos Estados Unidos.

O atacante Cristian Olivera, anunciado pelo Grêmio nesta sexta (14), apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode fazer sua estreia pelo clube. Assim, o Tricolor tem todos os reforços regularizados para o Gauchão.

Apesar disso, ele não foi relacionado pelo Tricolor para o duelo contra o Ypiranga, que fecha a fase de grupos do Gauchão.

Assim, "Kike" Olivera deve ficar à disposição do técnico Gustavo Quinteros para o confronto contra o São Raimundo, de Roraima, pela Copa do Brasil no meio da semana que vem.