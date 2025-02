Grêmio anuncia a contratação de Cristian Olivera

Olivera tem 10 partidas pela seleção do Uruguai. Reprodução / X: @Uruguay

O Grêmio anunciou nesta sexta (14) a contratação do atacante Cristian Olivera. O uruguaio de 22 anos assinou contrato com o Tricolor até o final de 2027, com opção de mais um ano por metas atingidas.

Para contratar "Kike", apelido do uruguaio, a diretoria gremista pagou ao Los Angeles FC cerca de US$ 4,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do atacante.

Revelado pelo Rentistas, Olivera atuou por Peñarol, Boston River e Almeria antes de se transferir ao Los Angeles FC, em 2023.

Ele também é convocado com frequência para a seleção uruguaia e esteve no elenco da equipe celeste na última Copa América.

Kike atua como ponta pelo lado direito. No Los Angeles, o atleta também jogou como um ala em um esquema 3-4-3 formado pelo técnico Steve Cherundolo.

Natural de Montevidéu, Cristian Olivera tem como principal caracteriza a velocidade e a capacidade de atacar e defender com a mesma intensidade. Na última temporada pelo Los Angeles FC também se mostrou artilheiro, participando de 14 gols em 34 partidas.

Quem é?

Nome: Cristian Gonzalo Olivera Ibarra;

Cristian Gonzalo Olivera Ibarra; Data de nascimento: 17/4/2002 (22 anos);

17/4/2002 (22 anos); Altura: 1m70cm;

1m70cm; Cidade natal: Montevidéu (Uruguai);

Montevidéu (Uruguai); Posição: ponta direita.