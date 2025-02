Quem é Cristian Olivera, atacante uruguaio que interessa ao Grêmio

Kike Olivera tem 10 jogos pela seleção do Uruguai. Reprodução / X: @Uruguay

Em busca de mais nomes para o setor ofensivo, o Grêmio está conversando com o uruguaio Cristian Olivera. Aos 22 anos, ele atua há duas temporadas no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e conta com apreço de Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai.

Kike, apelido do uruguaio, atua como ponta pelo lado direito. No LAFC, também foi ala em um esquema 3-4-3 formado pelo técnico Steve Cherundolo.

Se chegar ao Grêmio, disputará posição com Pavon, atual titular do lado direito do ataque. Olivera também já atuou pelo lado esquerdo, posto ocupado por Aravena, e na Celeste foi centroavante.

Natural de Montevidéu, Cristian Olivera se caracteriza pela velocidade e capacidade de atacar e defender com a mesma intensidade. Na última temporada pelo Los Angeles FC também se mostrou artilheiro, participando de 14 gols em 34 partidas.

Mapa de calor de Kike Olivera na temporada 2024 Reprodução / Sofascore

Origem no Rentistas

Olivera foi revelado pelo Rentistas e, com apenas 18 anos, negociado com o Almeria em 2020, com a expectativa de ser o sucessor de Darwin Núñez, que havia deixado o clube espanhol rumo ao Benfica. No entanto, as coisas não deram certo e Kike voltou ao país para jogar no Peñarol.

No Carbonero, porém, ele também não se firmou e terminou emprestado ao Boston River, uma das SAFs do futebol uruguaio. Desta vez, conseguiu se desenvolver e chamar a atenção de Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia.

Olivera em ação pelo Los Angeles FC. Los Angeles FC / Divulgação

Pupilo de Marcelo Bielsa

Ainda como jogador do Boston River, a primeira convocação de Oliveira ocorreu em 2023. Desde então, ele tem 10 jogos pelo Uruguai — entre Eliminatórias para a Copa do Mundo e Copa América.

Bielsa é fã de Olivera. Embora não lhe utilize como titular na Celeste, sempre pensa nele como uma alternativa de velocidade para o segundo tempo dos jogos. Ele também o convocou para o Pré-Olímpico, no ano passado, mas não houve liberação do LAFC.

Apesar da vida boa em Los Angeles, Cristian Olivera pretende retornar ao futebol sul-americano, segundo o empresário Edgardo Lasalvia.

Em janeiro, ele vestiu a camisa do Nacional, seu clube do coração, e ensaiou uma volta ao clube. Também negociou com o São Paulo, porém não houve um desfecho positivo.