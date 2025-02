Grêmio pode ter a estreia de dois reforços no time titular contra o São Raimundo

Belga Francis Amuzu está em Porto Alegre desde o início do mês. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio terá caras novas no time titular para enfrentar o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil. Dos cinco reforços anunciados pelo Tricolor na última semana, no mínimo dois podem começar a partida agendada para esta quarta-feira (19), em Boa Vista.

Embora os treinamentos estejam sendo realizados com portões fechados no CT Luiz Carvalho, a projeção do time gremista ganha componentes importantes a partir das preservações realizadas na viagem a Erechim, para enfrentar o Ypiranga no último sábado (15).

No total, nove jogadores que vinham atuando pelo Gauchão permaneceram em Porto Alegre, treinando sob o comando do técnico Gustavo Quinteros: Tiago Volpi, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Cuéllar, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Braitwhaite. A baixa é Pavon, que teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda.

Assim, devem ingressar na formação acima um lateral e um ponta-esquerda. Lucas Esteves e Francis Amuzu, que desembarcaram primeiro e estão treinando a mais tempo com o elenco, largam na frente de Luan Cândido e Cristian Olivera, respectivamente. Até porque, os dois últimos não atuam desde a temporada passada.

O zagueiro Wagner Leonardo vive situação oposta. Apesar de ter ritmo de jogo, pois vinha disputando a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano pelo Vitória, o defensor chegou à capital gaúcha apenas neste domingo (16).

Neste contexto, o time poderá ter: Volpi; João Pedro, Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

O Tricolor realiza na manhã desta terça-feira (18) o treino definitivo para definir a equipe. A viagem para Roraima ocorre no início da tarde, em voo fretado. A partida será disputada às 19h30min de quarta-feira, no Estádio Canarinho.

