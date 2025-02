Cristian Olivera projeta conquistas no Grêmio: "É clube grande, temos que ganhar tudo"

O novo reforço gremista faz parte da seleção do Uruguai desde 2023 , quando passou a ser convocado com frequência por Marcelo Bielsa. O treinador, aliás, uma charla foi definitiva para o atacante optar pelo Grêmio.

— Tive uma conversa com Bielsa, que disse seria melhor me ver fora da MLS. Falamos principalmente sobre jogar mais jogos no ano. Arezo e Carballo me influenciaram. O Grêmio está em uma grande dimensão no futebol — destacou Kike.