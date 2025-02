Grêmio fará voo de cinco horas até cidade da estreia na Copa do Brasil

Técnico Gustavo Quinteros terá seu primeiro desafio fora do RS pelo Grêmio.

O primeiro desafio de Gustavo Quinteros fora do RS como técnico do Grêmio terá um longo deslocamento de avião . O rival Tricolor será o São Raimundo, de Roraima, às 19h30min desta quarta-feira (19).

Entre Boa Vista, capital do estado do Norte do país, e Porto Alegre há uma distância de aproximadamente 5 mil quilômetros em linha reta.