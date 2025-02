Presidente do São Raimundo explica por que não vendeu o mando de campo contra o Grêmio para Chapecó

Sérgio Caranguejo é o presidente do São Raimundo.

O São Raimundo prepara-se para receber o Grêmio na próxima quarta-feira (19), às 19h30min , pela Copa do Brasil. O duelo será realizado no Estádio Canarinho, em Boa Vista/RR . Mas também houve uma proposta para que o time vendesse o mando de campo para Chapecó, por R$ 700 mil.

— É dinheiro que ia nos ajudar muito, mas eu vi por outro lado. O torcedor aguarda todo ano uma equipe grande vir jogar aqui no Norte, em Roraima, e ele não poderia desfrutar desse jogo contra o Grêmio. Eu recebi a proposta, mas não aceitei justamente por isso. Temos o torcedor do nosso lado e temos de ser gratos — afirmou o presidente do São Raimundo, Sérgio Caranguejo, em entrevista à Rádio Gaúcha.