Cristian Olivera indica data de estreia pelo Grêmio

Cristian Olivera treinou com os companheiros no último final de semana.

Antes mesmo de ser apresentado oficialmente como jogador do Grêmio, Cristian Olivera concedeu entrevista para a rádio El Espectador, do Uruguai, e trouxe informação importantes sobre sua chegada ao Tricolor.

O duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil está marcado para para quarta (19), às 19h30min, no Estádio Canarinho, em Boa Vista. O Grêmio fará a longa viagem em voo fretado nesta terça.

Olivera desembarcou em Porto Alegre na última sexta-feira e participou no final de semana dos treinamentos com os atletas que não jogaram em Erechim contra o Ypiranga.

Adaptação com ajuda dos uruguaios

O jogador contou com a ajuda do também uruguaio Matias Arezo nas primeiras necessidades no clube.

— Estive com Mati, que me explicou como são as coisas no clube. Felipe Carballo também me falou coisas boas. Encontrei em um time muito organizado, que me recebeu da melhor maneira — destacou.