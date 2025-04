Inflação mantém retrocesso na zona do euro, apesar do cenário de incertezas

A inflação da zona do euro manteve a tendência de queda em março, caindo para 2,2% na comparação anual, apesar do cenário de incerteza generalizada após os anúncios dos Estados Unidos sobre as tarifas.

O aumento de 2,2%, verificado em março, coincidiu plenamente com as expectativas dos analistas de mercado consultados pela Bloomberg.

Enquanto isso, a inflação subjacente - que exclui as oscilações nos preços de energia e alimentos do cálculo geral - foi calculada pela Eurostat em 2,4%, depois de 2,6% em fevereiro, após permanecer estável em 2,7% por vários meses.

A inflação na zona do euro atingiu 1,7% em setembro do ano passado, o menor nível em três anos, mas desde então ficou acima de 2%.

Entre as maiores economias da zona do euro, a Alemanha registrou uma inflação de 2,3% em março, enquanto a Itália registrou 2,1% e a França 0,9%.

Enquanto isso, a Espanha registrou uma inflação de 2,2% no mesmo mês, uma queda de 0,7 ponto percentual em relação a fevereiro, enquanto Portugal registrou 1,9% (2,5% no mês anterior).

Para o especialista do banco ING, Bert de Colijn, "a incerteza sobre as perspectivas de curto prazo para a inflação continua muito alta".

Em sua opinião, "as tarifas dos EUA podem levar a pressões deflacionárias no mercado da zona do euro, já que deprimem as exportações e, portanto, o crescimento".