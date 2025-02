São Raimundo x Grêmio: tudo sobre o jogo da Copa do Brasil. Arte GZH

Grêmio e São Raimundo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30min, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Canarinho, em Boa Vista, capital de Roraima.

O Tricolor divide suas atenções com o Gauchão. Classificado com a terceira melhor campanha, o Grêmio enfrentará o Juventude nas semifinais. A partida de ida ocorre no sábado (22), às 21h30min, na Arena.

Já o São Raimundo também terá compromissos com o Estadual após o duelo com o Grêmio. O time volta a campo no sábado, às 17h, contra o Náutico-RR.

Escalações para São Raimundo x Grêmio

São Raimundo: Carlos Henrique; Guigui, Vera Cruz, Luã e Maycon; Jeff Silva, Belão e Felipe; Guilherme, Ygor e Railson. Técnico: Chiquinho Viana.

Grêmio: Volpi; João Pedro, Ely, Jemerson e Viery; Cuéllar e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem para São Raimundo x Grêmio

Gustavo Ervino Bauermann (SC), auxiliado por Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC).

Onde assistir a São Raimundo x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h50min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam São Raimundo x Grêmio

São Raimundo

O time roraimense divide suas atenções com o Estadual e com a Copa Verde. A equipe vem de vitória sobre o Amazonas, por 2 a 0, pelas quartas de final do torneio regional. Enquanto, no Roraimão, ainda não estreou.

Grêmio

O Tricolor vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, na última rodada da fase classificatória do Gauchão. O Grêmio está classificado às semifinais, e agora enfrentará o Juventude nos mata-matas.