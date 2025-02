Grêmio atrasa pagamento de parcela de compra de Aravena a clube chileno

Aravena defende o Tricolor desde julho do ano passado.

O Grêmio atrasou o pagamento de uma parcela da compra de Alexander Aravena junto à Universidad Católica, do Chile. A informação foi publicada inicialmente pelo site GE , e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

De acordo com a diretoria do clube chileno, o Tricolor deveria ter depositado até o dia 31 de janeiro a quantia de 530 mil euros (mais de R$ 3 milhões pela cotação atual). Não há mais detalhes sobre quando será quitada a dívida.

Negócio com o Universidad Católica

Ao contratar o atacante, em julho do ano passado, o Grêmio acertou que parcelaria 2,8 milhões de euros em quatro vezes, até 2026, para adquirir 70% dos direitos econômicos. As primeiras parcelas foram cumpridas à risca, somando 1,2 milhões de euros. Assim, restariam ainda 1,6 milhões de euros para fechar a compra total do jogador de 22 anos.