Um escândalo de arbitragem prejudicou o Grêmio na Arena

Um escândalo de arbitragem manchou a primeira partida da semifinal do Gauchão. Um erro inaceitável, daqueles que nos faz ter vontade de abandonar o futebol . Um pênalti tão cristalino, escandaloso, óbvio, gritante, que não foi nem sequer chamado pelo VAR, com todo recurso possível de imagem disponível. Estou em uma "mini férias", mas não podia deixar de escrever algumas palavras para o tamanho absurdo que presenciamos na Arena.

Tudo isso era nítido dentro de campo, tão nítido quanto o pênalti do jogador do Juventude em Monsalve. Não é possível que alguém veja a imagem e não concorde que se tratava de uma penalidade clara e transparente.

Sabe o que é mais curioso? O VAR da partida, o senhor Douglas Silva encontrou falta de Camilo no terceiro gol do Grêmio, que foi anulado. Foi falta mesmo, a marcação foi correta. Mas foi muito menos que o escândalo em cima de Monsalve, no qual ele sequer chamou. Por que dois pesos e duas medidas? Por que em apenas um deles o VAR chamou? O acerto da falta do Camilo deixou ainda mais absurda o fato de não ter chamado na falta sobre Monsalve.