O que penso sobre o time do Grêmio para o clássico

Algumas dúvidas ainda estão na minha cabeça sobre o time ideal para o primeiro jogo da grande final do Gauchão . Inevitavelmente, Quinteros vai precisar mudar a equipe.

Gustavo Martins, um dos heróis à vaga da final , sairá jogando. Isso porque Jemerson está suspenso . Chance para o nosso garoto carioca que há tempos já vem performando no time principal e tem total condições de seguir. Torço para que ele faça um grande clássico no sábado (8).

Outra dúvida, pra mim, é o que se passa na cabeça do treinador em relação a Monsalve e Cristaldo . Será que ele começa com os dois juntos novamente se tiver Amuzu ou Aravena à disposição?

Penso que o colombiano tem que jogar na dele, centralizado e, com isso, hoje, Cristaldo é banco.

Cuéllar ainda não é o que desejamos. Ele mesmo falou na zona mista do último jogo que ainda não está 100% e precisa de um tempinho. Camilo tem entrado muito bem nos jogos, será que não é o caso de começar o Gre-Nal?

Não sei se Quinteros irá mudar muito a estrutura do time, mas penso que, pelo menos, Monsalve merece a chance de começar o jogo na posição em que performa melhor.

Para evitar polêmicas

