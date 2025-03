Precisamos lotar a nossa casa e fazer valer a força da Arena

Das certezas do primeiro clássico da final: precisamos lotar a nossa casa e fazer valer a força do nosso torcedor.

Teremos mais uma semana cheia de treinamentos, sem jogo, para espantar a atuação pavorosa do último sábado no Alfredo Jaconi.

O Grêmio precisa fazer uma vantagem no primeiro jogo , e o apoio do nosso torcedor é fundamental. Sabemos a força que temos dentro da nossa casa. Quando há sintonia entre a arquibancada e o campo, somos quase imbatíveis .

Será um Gre-Nal do sócio, muito provavelmente. Se abrir para o público geral, penso que deverá sobrar poucos lugares. Por isso, é importante se manter sócio do clube. Ajuda o Grêmio dentro e fora do campo. Para quem já é sócio, ocupe seu lugar no sábado (8).