O golaço do Grêmio aos 45 do segundo tempo

Wagner Leonardo foi anunciado, surpreendendo a todos. Victor Ferreira / Vitória,Divulgação

Se eu passei a semana inteira azeda e preocupada com a falta de reforços, a minha sexta-feira (14) terminou leve e otimista depois de uma longa viagem até Erechim, de onde escrevo esta coluna. O Grêmio conseguiu reforçar (e bem) o elenco para a reta final do Gauchão e para as competições que teremos pela frente.

Foi uma sexta-feira muito movimentada, com o torcedor ansioso por novidades e apertando o F5 no BID a todo momento.

É bem verdade que gastamos um pouquinho, mas faz parte do jogo, ainda mais com o mercado inflacionado. A grande novidade, que ninguém não tinha nem especulado, veio do Vitória.

Contratamos Wagner Leonardo, zagueiro de 25 anos, capitão do time baiano. Um ótimo reforço, canhoto, jovem, com perfil de liderança. Basta ver a fúria da torcida do Vitória pra entender que é um bom reforço.

Além dele, Cristian Olivera, ponta uruguaio promissor, Luan Cândido, que atua de lateral-esquerdo e pode jogar também de zagueiro, e Lucas Esteves, outro lateral-esquerdo, também foram anunciados hoje.

Todos no BID

E o melhor de tudo: a direção conseguiu fazer a correria de inscrevê-los a tempo para a reta final do Gauchão. Ou seja, o Grêmio vai mudar bastante a fotografia do time daqui alguns dias.

Quinteros deve estar feliz, assim como nós também estamos mais aliviados e otimistas! Agora é encaixar toda essa galera no time pra brigar pelo octa!

Briguei e reclamei muito durante a semana com medo que não desse tempo, mas deu e a direção está de parabéns pela correria! Vamos pra cima!

