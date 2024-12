De olho em 2025, Grêmio começa a planejar próxima temporada

Renato não deve ficar para 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Agora que a luta contra o rebaixamento chegou ao fim, o Grêmio começa a olhar para o futuro. Com presença garantida na Série A 2025, é possível determinar o investimento para a próxima temporada e traçar planos.

Mas a mais importante de todas as definições ainda levará alguns dias. Com mais dois jogos do Brasileirão pela frente, Renato Portaluppi ainda discutirá com a direção a renovação ou não de seu contrato para 2025.

Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico despistou sobre o tema. Ele garantiu que comandará o time nas duas rodadas finais do Brasileirão. Começando pela viagem com a delegação a Salvador para a partida no Barradão contra o Vitória.

O jogo de domingo contra o Corinthians, na Arena, poderá ser a chance de se despedir do torcedor gremista. Dependendo, claro, do rumo que as conversas entre Renato e o presidente Alberto Guerra tomarem ao longo dos próximos dias.

— Tenho contrato até 31 de dezembro. Vou fazer os dois próximos jogos, vou conversar com o meu presidente, a diretoria e os jogadores. Podemos ainda ir para a Sul-Americana, nunca se sabe o que nos aguarda nos dois próximos jogos — comentou Renato.

Nas manifestações públicas feitas até o momento, a direção indica que a conversa com Renato será fundamental para traçar o planejamento de 2025.

— Não trabalhamos outro nome. No momento, ele é o treinador, a gente confia e temos uma boa relação. Quando a temporada terminar e a gente decidir, partimos para esse passo (de análise de perfis) — afirmou o vice de futebol Antônio Brum no domingo.

Além da questão da vaga para a Copa Sul-Americana, o departamento de matemática da Universidade Federal projeta apenas 1,4% de chance de Libertadores, os próximos dois jogos são importantes também para as contas do Grêmio. A diferença de premiação paga pela CBF pela colocação no Brasileirão representa uma diferença de R$ 15 milhões do melhor ao pior cenário possível para o Tricolor.

Se terminar em oitavo, o que também representaria classificação para a pré-Libertadores, o valor de premiação seria de cerca de R$ 31 milhões. Caso termine na pior colocação possível, a CBF paga ao clube cerca de R$ 16 milhões. Números que ganham importância no planejamento para a próxima temporada.

A previsão da direção gremista é de que não será possível repetir alguns dos investimentos de expressão que ocorreram na janela de transferências de julho para o ano de 2025.

As contratações de Arezo, Aravena e Monsalve exigiram o pagamento de valores aos clubes que eram donos dos direitos econômicos dos atletas. Agora, sem a perspectiva de Libertadores, e com algumas posições do grupo já preenchidas, a ideia é encontrar pontualmente jogadores para reforçar o time.

O setor defensivo é uma das prioridades nas avaliações que ainda acontecerão. Como é o caso de Reinaldo, por exemplo. O lateral-esquerdo tem contrato até o fim deste ano e sua permanência dependerá de quem será o próximo técnico. Na defesa, com a aposentadoria de Geromel, um outro zagueiro também precisará ser incorporado ao grupo.

Possibilidades de premiação do Brasileirão

8º lugar: R$ 31,3 milhões

9º lugar: R$ 28,8 milhões

10º lugar: R$ 26,4 milhões

11º lugar: R$ 20,7 milhões

12º lugar: R$ 19,2 milhões

13º lugar: R$ 17,8 milhões

14º lugar: R$ 17,3 milhões

15º lugar: R$ 16,8 milhões

16º lugar: R$ 16,3 milhões

Premiação por vaga na Sul-Americana:

Em 2024, a Conmebol pagou US$ 900 mil (cerca de R$ 5,5 milhões e US$ 115 mil (R$ 700 mil) por vitória.