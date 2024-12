Após afastar risco de rebaixamento, Grêmio se reapresenta e começa a pensar no Vitória

Rodrigo Caio (D) pode voltar ao time titular na quarta-feira (4). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O tempo de comemoração foi curto. Depois de garantir a permanência na Série A no último domingo (1°), o elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta segunda-feira (2), no CT Luiz Carvalho, para iniciar o planejamento para o duelo com o Vitória, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Como de costume, os atletas que começaram como titulares no dia anterior, na vitória sobre o São Paulo, realizaram somente trabalhos físicos na academia, enquanto os demais treinaram com bola no gramado. Entre eles, o zagueiro Rodrigo Caio, que pode voltar à titularidade na quarta-feira (4).

Na semana passada, contra o Cruzeiro, no Mineirão, Geromel foi preservado porque, segundo o técnico Renato Portaluppi, não teria tempo hábil de se recuperar fisicamente para atuar novamente dois dias depois. Ou seja, a estratégia deve se repetir para que o camisa 3 faça sua despedida dos gramados diante do Corinthians, na Arena, no próximo domingo (8).

A escalação que será utilizada no Barradão será definida em um último treino agendado para às 9h30min desta terça-feira (3). A viagem para a capital baiana ocorre no início da tarde. O confronto contra o Vitória é na quarta-feira, às 20h.