De olho na Sul-Americana, Grêmio promete força máxima até o fim do Brasileirão

Tricolor enfrenta Vitória e Corinthians nas duas rodadas finais do campeonato. André Ávila / Agencia RBS

O afastamento do risco de rebaixamento não fez o ano do Grêmio acabar. Mesmo que tenha se garantido matematicamente na Série A do Brasileirão, a diretoria gremista não pretende antecipar férias de nenhum jogador e promete seguir escalando força máxima nas duas rodadas que restam. O objetivo agora é buscar vaga para a Copa Sul-Americana.

Na quarta-feira (4), o Tricolor visita o Vitória, em Salvador, para depois fechar a participação no campeonato diante do Corinthians, no próximo domingo (8), na Arena.

— Muito dificilmente o Grêmio vai dar férias antecipadas ao seu elenco porque vamos disputar o Campeonato Brasileiro até a última rodada com força total. Obviamente, algum caso esporádico de algum jogador pode ocorrer — enfatizou o vice-presidente de futebol Antonio Brum.

Além disso, o dirigente revelou como o clube planeja fazer a distribuição das férias dos atletas:

— O que temos conversado bastante é que, como vai ter um tempo menor de preparação pelo calendário do Campeonato Gaúcho começar antes, é de talvez dar um período de férias de 20, 22 ou 23 dias e deixar para dar um (novo) período de férias mais para a frente, nos 30 dias em que (o Brasileirão) vai parar por causa do Mundial. Mas não tem nada 100% definido. Estamos debatendo estas estratégias, mas o Grêmio vai jogar até a última rodada com força máxima

Sem risco de Z-4, a mobilização do clube passa a ser pela classificação à Copa Sul-Americana de 2025. Por isso, a corda seguirá esticada com, no máximo, mudanças de hierarquia no elenco.

Leia Mais Vice de futebol do Grêmio comemora vitória sobre o São Paulo e fala sobre treinador da equipe em 2025

Algumas delas, aliás, já começaram a ser vistas, com o lateral Igor Serrote e o volante Ronald, ambos oriundos da base, aparecendo no banco de reservas, à frente de Fabio e Du Queiroz. Porém, não devem ocorrer mudanças bruscas na escalação.

— Vai depender muito das análises que o Renato vai fazer. Vamos conversar com ele a partir de amanhã (segunda-feira, 2). Temos pensado estratégias jogo a jogo. Por isso que muitas vezes a escalação e o esquema se alternou e, agora, vamos definir a estratégia para este jogo na Bahia, na quarta-feira. Mas algumas mudanças já vêm ocorrendo. Apesar da gente ter se fechado, hoje o Tiaguinho e o Alysson já estão com o elenco profissional. A gente tinha um objetivo claro depois que a situação se tornou de brigar mais contra o rebaixamento do que por outra coisa, a gente está conseguindo se afastar jogo a jogo desta zona perigosa — destacou Brum.