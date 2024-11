Na reta final da temporada de 2024, o técnico Renato Portaluppi pode lançar mais uma promessa da base do Grêmio. A informação foi dada pelo próprio treinador em entrevista exclusiva para Zero Hora. Um dos nomes falados por Renato é de Tiaguinho, meio-campista do time sub-20 e que já treinou com o elenco profissional em algumas oportunidades.