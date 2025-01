Clube russo sonda atacante do Grêmio

Nathan Fernandes tem contrato até 2028 com o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Após a negativa de Wesley, atacante do Inter, de se transferir para o Krasnodar, o clube da Rússia passou a mirar outras alternativas de pontas e sondou a situação de Nathan Fernandes, jogador gremista. Houve uma consulta sobre valores e condições para eventual investida, mas nada foi apresentado ao Tricolor.

Intermediários do Krasnodar acionaram o estafe do jovem, que completa 20 anos em 16 de fevereiro, em busca de informações sobre o modelo para tirá-lo da Arena. O Grêmio, que lapida o extrema desde 2016, tem 85% dos direitos econômicos.

Os russos souberam que a liberação pode acontecer a partir de uma oferta superior a 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 50 milhões, por cerca de 70% dos direitos econômicos. Agora, o Krasnodar analisa se avança as tratativas para formalizar uma proposta.

Em contrapartida, Gustavo Quinteiros já conversou por telefone com Nathan Fernandes sobre o aproveitamento do jovem. O novo técnico gremista pretende utilizá-lo com frequência, principalmente como ponta esquerda. O Tricolor encontra dificuldades no mercado para trazer jogadores para a posição.

No clube, os dirigentes apostam que, com sequência e foco, Nathan Fernandes tem condições de uma valorização nos próximos meses para saída na metade do ano na principal janela de transferências do mercado europeu. Em 2024, ele perdeu espaço sob o comando de Renato Portaluppi e com as chegadas de Aravena e Soteldo.

Atualmente, o camisa 32 está a serviço da seleção brasileira para a disputa do sul-americano sub-20. A competição começa em 23 de janeiro e termina em 16 de fevereiro.

Olheiros dos principais mercados devem acompanhar as atuações e dar aval para investidas. Aposta-se na Arena em uma valorização a partir do bom desempenho do atleta.

Nathan Fernandes já soma 50 jogos como profissional e quatro gols. Além de ponta, ele também atuou como atacante posicionado. O contrato atual tem validade até maio de 2028.