O destino, muitas vezes, cria contradições como essa que assistiremos na noite desta sexta-feira (8) noite em São Paulo, contra o vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras. Justamente no dia em que completa 800 jogos pelo Grêmio, somando as duas passagens como jogador e as quatro como técnico, Renato Portaluppi enfrenta o momento de maior desconfiança. Algo inédito para ele na relação com o clubes e a torcida dos seus amores.