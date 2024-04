A história do Grêmio no Gauchão ganhou mais um capítulo especial. O Tricolor agora é duas vezes heptacampeão estadual. O título foi conquistado neste sábado (6), na Arena, após vitória de virada sobre o Juventude por 3 a 1. Gilberto abriu o placar. Cristaldo e Diego Costa fizeram os gols gremistas ainda no primeiro tempo. Nathan Fernandes fez o terceiro, na reta final da partida. Um feito histórico para Renato Portaluppi e seus comandados, e que se repete 56 anos depois da primeira sequência de sete títulos do clube.