Partiu dos pés de Diego Costa os dois gritos mais importantes da final do Gauchão, neste sábado (6), na Arena. O primeiro, aos 43 minutos da etapa inicial, quando o centroavante chutou rasteiro de fora da área, contando com o desvio adversário, e fez o gol da virada tricolor sobre o Juventude. A segunda vibração, já com as palavras de "é campeão", veio a quatro minutos de se esgotar o tempo regulamentar, no passe feito para Nathan Fernandes marcar o terceiro do Grêmio.