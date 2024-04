O Grêmio conquistou o Gauchão 2024 ao vencer o Juventude por 3 a 1, na Arena, na tarde deste sábado (6). Com isso, o Tricolor levantou pela sétima vez seguida a taça da competição, sendo a 43ª vez na história. Ao todo, 35 atletas gremistas entraram em campo na campanha que terminou com a conquista do campeonato.