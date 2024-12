A revolução no Grêmio não vai parar em Pedro Caixinha

O português Pedro Caixinha, 56 anos, é uma boa escolha . Gosta de times intensos, com juventude e que marcam muito. No melhor momento do Bragantino, antes de perder nomes como Helinho e Léo Ortiz e baixar rendimento, seu time era daqueles “chatos” de enfrentar, porque competia muito, suportado por muita força física e disciplina tática.

Se vai dar certo ou não, dependerá do que tiver em mãos. Dos reforços. A pressão no Grêmio é muito diferente da que (não) existe em Bragança Paulista. Mas é um técnico experiente, rodado, apaixonado pelo estudo, com experiência internacional e muito bem visto no ambiente do futebol.