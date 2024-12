O supernegócio que o Inter pode fechar em breve

Inter pode lucrar mais de R$ 100 milhões com Gabriel Carvalho.

Duro saudar a saída de um guri de 17 anos que mal apareceu e tem potencial para ser diferenciado e ídolo da torcida, mas a vida do Inter virou uma gestão de danos . Se tem de vender, que o faça onde o time sofra menos.

Caso os árabes do Al-Qadisiyah paguem mesmo até 22 milhões de euros por Gabriel Carvalho , trata-se de um supernegócio. Com 80% dos direitos, o Inter lucraria mais de R$ 100 milhões por um reserva .

De fato, é um supernegócio . Melhor do que qualquer projeto de debêntures, pois talvez permita segurar Wesley e Bernabei .

