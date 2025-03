Diego Rosa passou pelo Bahia. Felipe Oliveira/EC Bahia

Lembro bem de Diego Rosa. Ele surge como meio-campista extraclasse no Grêmio, campeão mundial sub-17 em 2019 ao lado do colorado Peglow, do gremista Pedro Lucas e do palmeirense Verón.

Deste trio, nenhum vingou como se esperava. Seguem jogando, claro, mas não como se imaginava.

Verón estava no Cruzeiro, onde está Kaio Jorge, também daquele time. Agora foi para o Santos.

Destes, Diego Rosa era o mais interessante pelo perfil raro de encontrar. Como Arthur tornara-se paradigma da posição no Grêmio, a comparação (em tempo: comparar nada tem a ver com equivalência ou igualdade, e sim ponto de partida) servia de base para informar o seu estilo.

Passe longo e infiltração

Diego Rosa era diferente de Arthur: em vez do passe curto e aproximação, era o homem do passe longo e da infiltração, com passadas longas.

Também lembro de advertências emocionais que fazíamos ao vê-lo em campo. Oscilava perigosamente entre a virilidade e a falta de cartão.

Reclamava de forma acintosa de tudo. Aquelas questões passíveis de correção. Roger Federer era bad boy quando surgiu.

Só depois virou o lorde que fez história. A carreira de Diego Rosa não seguiu o curso normal — o Grupo City não monitora e investe em um guri de 17 anos se não tiver potencial — por isso, ao que parece.

É uma tentativa válida do Inter. Hoje com 23 anos, pode retomar a carreira. Voltar para casa costuma ajudar nesses processos.

É como se partisse do zero, ainda jovem, mas com a maturidade que o risco de quase se perder na profissão deve ter lhe dado.

Mais meia do que volante

Nesse período, pelos relatos que ouvi, virou mais meia do que volante, porém sua característica sempre foi a de defender e entrar na área.

Não vejo como novidade. Tem de ver como ele está agora, é claro. E como se encaixará no time de Roger Machado. A tentativa é interessante.

A realidade financeira do Inter obriga a garimpar jogadores assim, mais baratos por uma série de motivos e que ainda podem retomar o fio da sua história. Se for jovem e como passado vencedor na base da seleção brasileira, melhor ainda.

