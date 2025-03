No último dia da janela, clube encontrou uma solução para vários problemas ao negociar Wanderson com o Cruzeiro Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Em três temporadas no Inter, Wanderson participou de 146 jogos. Marcou apenas 21 gols. Sejamos benevolente e acrescentemos as 22 assistências. Para um atacante, é pouco.

Sua disciplina tática e seu entendimento das tarefas sem a bola são inegáveis, e ele merece elogios por eles. Mas é gol de menos para um atacante.

É por isso que foi atropelado por Wesley no ano passado, cena agora repetida por Vitinho e Carbonero. Lá atrás, dizia-se que Wesley sequer podia jogar pelo lado, por marcar pouco.

Na ideia de Coudet, Wesley jogaria mais adiantado, ao lado de Valencia. O lugar de Wanderson, na esquerda, era inegociável.

Claro que, em semanas, Wesley liquidou com a tese meramente acadêmica, mas sem conexão com a parte tática visível do campo. Sim, Wesley ajuda a defender. Tem disciplina tática.

Com uma diferença: na hora de atacar, faz gols. Wanderson, não. Em 2023, oito gols. No ano passado, cinco. Sofreu com lesões, que se faça justiça. Nesse ano, um gol apenas no Gauchão.

Negócio bom também para o bolso

O Inter receberá do Cruzeiro 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) limpos pelo negócio. Encerrará uma dívida com os mineiros justamente por quem? Por Wesley, da ordem de R$ 7 milhões.

O Inter comprou Wesley em fevereiro de 2024, mas não vinha conseguindo pagar. As notícias públicas da dívida já estavam incomodando.

Com o negócio deste último dia da janela de transferências, fica em aberto apenas um débito colorado com o Krasnodar, da Rússia, de onde veio Wanderson: R$ 1,5 milhão.

Os valores do negócio de Wanderson não cobrem os R$ 26 milhões investidos na sua aquisição. Mas, como esse pagamento foi acertado em suaves parcelas semestrais, lá em 2022, e o Inter economizará R$ 900 mil em salários sem Wanderson, pode-se dizer que foi um baita negócio.

Leia Mais Inter chega à reta final do Gauchão com DM lotado; saiba a situação dos lesionados

Para fechar: o contrato de Wanderson se encerra em dezembro deste ano. Ele foi parceiro do Inter, talvez em retribuição por ter sido retirado do esquecimento lá na Rússia.

Ficaria livre para negociar com outro clube em alguns meses, lucrando sozinho e deixando o clube numa enrascada medonha. Nesse caso, o Inter teria de seguir pagando quase R$ 1 milhão de salário até dezembro, não lucraria nada e ainda ficaria devendo os R$ 7 milhões por Wesley, esse Sim um atacante que faz gols.

Foi ou não foi uma doce limonada feita a partir de um único limão amargo, tomando base a relação custo-benefício?

Leia Mais Inter anuncia a contratação do zagueiro Juninho