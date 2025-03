Treinador argentino foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Prefiro ficar com o dia “não”. Todo mundo erra e merece segunda chance. Segue o jogo.

Mas o técnico Gustavo Quinteros foi, para mim, uma enorme decepção de conduta em Caxias do Sul, no Estádio Alfredo Jaconi.

A agressão em Ênio, do Juventude, é inqualificável – para dizer o mínimo.

Ele vinha bem, com correta parcimônia diante do confete nas goleadas sobre times pequenos do Interior e respondendo em tom ameno e respeitoso a perguntas críticas nas horas ruins, trazendo o debate sempre para o conteúdo, de peito aberto, não tapando o sol com peneira.

Daí minha decepção com o técnico do Grêmio diante do que aconteceu no Alfredo Jaconi.

Um jogador não espera um soco/cotovelada daqueles vindo de um técnico. É um golpe baixo. O que estaríamos dizendo se fosse Renato? A justificativa de que foi sem querer ficou ainda pior: a imagem é clara. Pedir desculpas por perder a cabeça teria sido melhor, mas é claro que aí entra a questão legal, de pegar uma punição maior e ficar fora dos dois Gre-Nais.

No jogo, tirar Braithwaite e Monsalve quase ao mesmo tempo foi erro grave. Sem falar em como o Grêmio foi envolvido taticamente, mesmo antes da expulsão de Jemerson. Mas isso, um dia mais ou menos feliz na hora de encontrar as soluções em uma partida, isso é do esporte. Até porque depende da resposta dos jogadores a uma eventual correção tática.

Falo da conduta profissional. Do emblema de um técnico, uma figura com autoridade dentro do campo, esmurrar um jogador como se fosse briga de rua. É um limite perigoso que não poderia ter sido transposto, pelo que representa o cargo de treinador.