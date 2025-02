A prova de um negócio da China feito pelo Grêmio

Depois de falhar pelo meio das pernas na derrota para o Alianza Lima, na partida no Peru, o goleiro Marchesin foi personagem da eliminação do Boca Juniors na pré-Libertadores .

Pediu para ser substituído pelo jovem Leandro Brey, 22 anos, promessa da base com histórico de pegador de pênaltis, após a vitória por 2 a 1 na Bombonera, nesta quarta-feira (26), que levou a decisão da vaga à próxima fase para as penalidades.

Lembra que ele sofria críticas no Grêmio por não acertar o canto nas cobranças? Marchesín não confiou no próprio taco nas penalidades. Nem ele e nem o técnico Fernando Gago, de onde partiu a ideia aceita de bom grado por Marchesín.

O fracasso argentino, com direito a um gol inacreditável perdido por Cavani na pequena área, é ótimo para os brasileiros.

Ficou plasmado também o acerto de um negócio do Grêmio. Liberou um goleiro em fim de carreira (Marchesín completa 37 anos daqui a 17 dias, em março) e ainda faturou R$ 10 milhões com isso.

Negócio da China, como se dizia no meu tempo.

