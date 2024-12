O fim da monocracia e o reset do Grêmio para 2025

Alberto Guerra está indo passo a passo. Camila Hermes / Agencia RBS

Não vejo o Grêmio atrasado na busca do substituto de Renato — que, aliás, dever ser anunciado pelo Vasco a qualquer momento. É impossível demitir quase todo mundo e repor em um piscar de olhos.

Alberto Guerra está indo passo a passo. Ouviu o português Pedro Caixinha, ex-Bragantino. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou com todas as letras que o Grêmio sondou Thiago Carpini.

Está claro que a ordem é perfil e métodos novos. Ouvi críticas sobre "entrevistar" Caixinha. A mais comum é: perda de tempo, pois o país sabe como ele joga. Uma entrevista não é só para isso. É para ver métodos de treinamento, a necessidade de reforços específicos, como incorporar a base, o nível de investimento. É uma ferramenta profissional. Não era o que se cobrava do Grêmio, em vez de decisões monocráticas?

Ao que sei, as mudanças incluem demissões até de cargos intermediários, dentro de uma ideia da atual gestão de trocar o chip.

Reset

Pela minha contagem, a vassourada no Grêmio já atingiu 23 pessoas, contando jogadores que saem com certeza. Só da comissão técnica caíram nove. Além de Renato e seus três auxiliares (Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli), saíram o preparador de goleiros e auxiliar (Mauri Lima e Ênio Oliveira), o preparador físico e auxiliar (Mário Pereira e Gabriel Gindri Alves), mais o vice de futebol Antonio Brum. Nesta terça-feira (17), foi demitida Daniele Lentz, há anos responsável pela presidência. Até na área de redes sociais houve demissão. Dos gabinetes e casamata para o campo, as mudanças prosseguem.

Além dos aposentados Geromel e Fábio e do volante Du Queiroz, o zagueiro Rodrigo Caio, Reinaldo e Diego Costa não devem renovar. Soteldo e Rafael Cabral eram emprestados e voltam para Santos e Cruzeiro. Os goleiros Brenno, Grando e Caíque seguem a vida noutros paragens. O lateral-esquerdo Mayk e o meia Nathan Pescador? Fora dos planos. Anotei aí: a lista vai aumentar. Não duvido que chegue a 30.