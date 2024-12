A armadilha por trás da escolha do substituto de Renato no Grêmio; veja vídeo

Minutos após o Grêmio anunciar a saída de Renato , no Sala de Redação desta segunda-feira (9), pontuei três coisas para o clube e torcedor ficarem atentos na busca por um substituto. Veja no vídeo abaixo.

O principal a se destacar é que o Grêmio precisa tirar o peso de um substituto de Renato . Não está mexendo na estátua, e sim no cargo de treinador. O Tricolor não consegue alcançar títulos sem a figura de Renato na casamata? Não é assim .

Não ter o Renato não significa desespero. Ele é uma estátua, mas é um ser humano também, que erra e acerta . Se for colocado sempre o peso de substituir o ídolo que Renato é, daqui a pouco só vai sobrar ao Grêmio um Guardiola.

O que é inalcançável. Tem que pensar em um bom treinador, que faça uma reconstrução no time, e tocar a vida. Menos peso!

