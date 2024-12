Presidente do Inter dá notícias e revela bastidores

Mandatário colorado conversou sobre a janela do clube. GZH

O "Sem Filtro" recebeu o presidente Alessandro Barcellos na quinta (13). O programa vai ao ar todos os dias, às 19h, com transmissão simultânea em Rádio Gaúcha e no canal de GZH do YouTube.

Dentro de uma lógica jornalística de que entrevistar é perguntar e questionar contradições, e não provocar e brigar em busca de um recorte nas redes sociais, emergiram notícias e bastidores.

Sobre Bernabei, Barcellos diz que desconhece interesse do Cruzeiro e que falou longamente com o lateral dias atrás. Dele ouviu que vai se empenhar junto ao Celtic para ficar no Inter, dentro daquela ideia de que, ao fim e ao cabo, o interesse do jogador prevalece.

A regra: por 5 milhões de euros, zero chance. Sem dinheiro, jogadores podem ser usados como moeda de troca. Exemplos: Gabriel, Baralhas e Hyoran.

Citei Canobbio, por que Gabriel "Ruf Ruf" está no Athletico-PR, mas ele não citou nomes. Reforços tipo Borré? Esqueça.

A diferença

Barcellos admitiu ainda que errou ao prometer o Gauchão do ano passado. O plano era ser positivo, mas não deu certo.

O que matou o trabalho de Coudet foi o lado mental. Ele não assimilou a derrota no Estadual para o Juventude de Roger. Aa relações de trabalho e com os jogadores desceram ladeira abaixo.

Sim, será preciso vender: Wesley, Vitão. A reposição vai mirar eles mesmos, que quando chegaram ninguém apostava. Por fim, por que 2025 será diferente dos outros, terminando bem e começando mal?

A resposta do presidente: Roger, Paulo Paixão e um vestiário com mais suporte.