O dia em que Pedro Caixinha e Marchesín venceram Ronaldinho e foram campeões mexicanos

Marchesín e Pedro Caixinha tiveram trajetória vitoriosa no futebol mexicano, inclusive contra Ronaldinho. Montagem sobre fotos de Santos Laguna e Querétaro / Divulgação

Cotado para assumir o Grêmio na temporada 2025, o técnico Pedro Caixinha teria um reencontro com o goleiro Marchesín. Juntos, eles fizeram parte de um ciclo vitorioso do Santos Laguna, do México, inclusive vencendo um título sobre o time de Ronaldinho.

Na decisão do Clausura de 2015, o Santos Laguna teve como adversário o Querétaro, clube em que Ronaldinho, então com 35 anos, era a grande estrela. Porém, só a presença do grande craque brasileiro não foi suficiente para superar o time de Marchesín e Pedro Caixinha.

Atuando como mandante no jogo de ida, o Santos Laguna venceu por 5 a 0. Na volta, foi derrotado por 3 a 0, mas mesmo assim levou o título daquele ano.

Era o último ano da carreira de Ronaldinho, que pouco atuou na decisão. Seu principal lance foi desarmar Marchesín quando o goleiro faria uma reposição de bola. R10 chegou a marcar o gol, que foi anulado e lhe rendeu um cartão amarelo.

Caixinha conquistou todos os títulos de sua carreira no México. Pelo Santos, além do Clausura 2015, também ganhou o Apertura 2014 e o troféu de Campeão dos Campeões. Quatro anos mais tarde, no comando do Cruz Azul, ergueu a Copa e a Supercopa do México.

Marchesín foi goleiro do Santos Laguna entre 2015 e 2017. Antes de construir sua carreira na Europa, ele também defendeu o América do México.