Lanterna no Paraguaio e times em baixa no Peruano e no Argentino: como chegam os rivais do Grêmio

O Grêmio está no Grupo D da Sul-Americana junto com Godoy Cruz (ARG), Sportivo Luqueño (PAR) e Atlético Grau (PER).

A estreia será contra os paraguaios, em Assunção, no Defensores del Chaco. Saiba como chegam os rivais tricolor na luta classificação às oitavas de final.

Sportivo Luqueño

O time treinado por Gustavo Morínigo, que já passou pelo futebol brasileiro sendo técnico do Coritiba, Ceará, Avaí e Remo, vai de mal a pior no Campeonato Paraguaio.

Em 11 rodadas, venceu apenas duas partidas e ocupa a lanterna do Torneio Apertura. No último sábado (29), empatou fora de casa com o Sportivo Ameliano em 2 a 2.

O time que começou a partida teve: Espínola, Ocampos, Brizuela, Marchio e Ramos; Parra, Walter Rodríguez e Benítez; Comas, González e Pérez.

Morínigo é o segundo técnico do time na temporada. Ele assumiu no dia 3 de fevereiro e já comandou a equipe por nove partidas. O treinador anterior era o argentino Juan Pumpido, filho do ex-goleiro Nery Pumpido, campeão do mundo com a Argentina em 1986.

Em 2025

12 jogos

3 vitórias,

4 empates

5 derrotas.

Gols: 9 marcados, 14 sofridos

Principal goleador: Vera (3 gols)

12º colocado na Liga Paraguaia

Confrontos contra o Grêmio na Sul-Americana

Nunca se enfrentaram

Atlético Grau

Ángel Comizzo (na época defendendo o Universitário) é o técnico do Atlético Grau. Andre Penner / POOL/AFP

Sem poder jogar em Piúra (as partidas da fase de grupos, entre elas a do Grêmio, serão em Lima, capital do Peru), o Atlético Grau sabe que terá esforço dobrado para pelo menos disputar o playoff contra um terceiro eliminado da Libertadores.

O técnico é o argentino Ángel Comizzo, de 62 anos. Ele foi goleiro antes de ser treinador e integrou a seleção argentina vice-campeão do Mundo na Copa da Itália, em 1990. Não entrou em campo já que Goycochea foi um dos destaques daquele time.

No último dia 27 de março, o Grau empatou fora de casa com o Comerciantes Unidos, pelo Campeonato Peruano, em 2 a 2. Comizzo escalou: Álvarez, Rostaing, Franco, Tapia e Rodas; Guarderas, Soto, Garro e De La Cruz; Vásquez e Bandiera.

O time tem apenas seis jogos na temporada e ocupa a nona colocação da Liga Peruana em 2025, com sete pontos ganhos. O campeonato conta com 19 times.

Números em 2025

6 jogos

2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

8 gols marcados, 9 gols sofridos

Principal goleador: Bandiera (2 gols)

9º colocado na Liga Peruana

Confrontos contra o Grêmio na Sul-Americana

Nunca se enfrentaram

Godoy Cruz

Um reencontro sul-americano, mas por uma competição diferente. Assim vai ser Godoy Cruz e Grêmio.

Em 2017, os dois times se enfrentaram nas oitavas de final da Copa Libertadores. Tanto em Mendoza (ARG) quanto em Porto Alegre, deu Grêmio. Mas os argentinos deixaram boas lembranças por fazerem parte do caminho do tri da América.

Em 2017, Grêmio eliminou o Godoy Cruz nas oitavas da Libertadores. Lucas Uebel / Gremio.net

Oito anos depois, o duelo será pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na atual temporada, o Godoy caiu logo na primeira fase da Copa Argentina e faz campanha ruim no Torneio Apertura.

É apenas o nono colocado no Grupo B que conta com 15 times. Após 11 rodadas, o Godoy está 12 pontos atrás do líder, o Independiente. E foi justamente em Avellaneda, a última dolorosa derrota do time treinado por Esteban Solari: 4 a 0.

A escalação inicial teve: Petroli, Arce, Rasmussen, Mendoza e Morán; Leyes, Abrego, Fernández e Pascual; Yañez e Luca Martínez.

Números em 2025

12 jogos

Duas vitórias, 6 empates e 4 derrotas.

6 gols marcados, 14 sofridos

Principal goleador: Luca Martínez (2 gols)

9º colocado no Grupo B do Argentino

Eliminado na 1ª fase da Copa Argentina

Confrontos contra o Grêmio na Sul-Americana