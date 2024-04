Em uma época em que o lacre para vencer competições nacionais não tinha sido rompido e em que as fronteiras da América do Sul estavam longe de ser desbravadas, o Gauchão era uma espécie de Copa do Mundo pampeana não apenas para os clubes do Interior, mas também para a dupla Gre-Nal. Nesse clima, o Grêmio empilhou sete títulos seguidos na década 1960, façanha que tenta repetir neste sábado (6) diante do Juventude.