Avenida marca no final e vence o São José pelo quadrangular do rebaixamento

Avenida venceu o São José por 3 a 2. Kelly Bandeira / São José/Divulgação

O duelo entre Avenida e São José, pela terceira rodada do quadrangular da morte, terminou com vitória do Alviverde por 3 a 2. No confronto realizado no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, não faltou emoção.

Os visitantes saíram na frente, com Giovane Gomez, mas viram os donos da casa buscarem a virada nos últimos minutos do primeiro tempo, com Léo e Caíque Cálito. O gol do empate do Zeca veio com o goleiro Fábio, de pênalti. Mas o Avenida lutou pela primeira vitória, e a conquistou no último minuto do jogo, com o artilheiro Michel.

Com o resultado, o Avenida assume a liderança do quadrangular, com cinco pontos. Enquanto o São José caiu para o segundo lugar, com quatro.

São José e Avenida se reencontram na próxima quarta-feira (5), às 19h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O jogo será válido pela quarta (e antepenúltima) rodada.

Primeira etapa

O Zeca começou melhor e conseguiu sair na frente. Logo aos oito minutos, Giovane Gomez recebeu de Bagatini e finalizou para o fundo das redes.

O São José tentava ampliar a vantagem, mas viu Douglas parar no goleiro Rodrigo Mamá aos 11.

O Avenida conseguiu a resposta dois minutos depois. Amaral arriscou da entrada da área, mas a bola desviou na defesa adversária e saiu pela linha de fundo.

As equipes seguiam em busca do gol, com Giovane Gomez pelo lado do Zeca, e Bustamante tentando surpreender com as cores do Nida.

O São José chegou a reclamar de pênalti aos 37, quando Giovane Gomez caiu na área após cruzamento de Douglas para a pequena área. A arbitragem, no entanto, entendeu como lance normal e mandou seguir.

O Avenida tentou novamente aos 42. Após troca de passes com Caíque Cálito, Zé Vitor bateu para o gol, mas viu a bola saindo à direita do goleiro Fábio Rampi.

Virada fulminante

Bastaram três minutos para a reação time de Santa Cruz. Após cobrança de escanteio perfeita de Laion, Léo venceu a defesa do São José na disputa aérea e mandou de cabeça para a gol: 1 a 1.

A virada veio aos 47. Laion cruzou rasteiro pelo lado direito e Caíque Cálito apareceu na pequena área apenas para empurrar ao fundo das redes.

O VAR demorou sete minutos para validar o gol, e permitir que a torcida do Avenida comemorasse no Estádio dos Eucaliptos.

O São José não se abalou com os gols sofridos e tentou igualar o placar aos 56. O lateral Daniel cruzou, buscando Giovane Gomez, mas antes que o artilheiro conseguisse o cabeceio, a defesa do Avenida afastou.

Reta final

O Avenida teve a chance de ampliar a vantagem aos 5 minutos do segundo tempo. Após contra-ataque puxado por Michel, os donos da casa fizeram boa jogada pelo lado direito, mas não conseguiram a finalização.

O Zeca tentava igualar o placar na bola aérea e teve duas boas oportunidades a partir de cruzamentos do lateral-direito Daniel. Mas a grande oportunidade veio só aos 15.

Após cruzamento, a defesa do Avenida tentou afastar e quase mandou contra a própria meta. O goleiro Rodrigo Mamá, porém, fez uma defesaça.

Três minutos depois, o São José reclamou de pênalti em Rafael Dumas, após um toque na área, que teria desequilibrado o zagueiro. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou a infração.

O goleiro Fábio, cobrador oficial do São José, assumiu a responsabilidade e não decepcionou o torcedor do Zeca. A bola foi para o lado esquerdo, e Rodrigo Mamá caiu para a direita.

Profissional do Avenida precisou ser atendida durante a partida. Reprodução / GZH

A partida foi interrompida logo na sequência, por um mal-estar sofrido por uma profissional de imprensa do Avenida. Como o atendimento ocorreu na ambulância, dentro do estádio, a partida foi retomada em poucos minutos.

Vitória nos acréscimos

A reta final foi intensa, com os dois times querendo tirar a igualdade do placar, e quem levou a melhor foi o artilheiro do Avenida.

Após cruzamento certeiro de Matheus Martins, o centroavante Michel apareceu soberano na área para cabecear e estufar as redes, aos 57 minutos.

Foi a primeira vitória do Avenida sobre o São José, e os primeiros três pontos do Alviverde neste Gauchão.

Fórmula de disputa

No quadrangular da morte, os quatro times se enfrentam em turno e returno. Os dois que tiverem pior campanha serão rebaixados à Divisão de Acesso 2026.

Próximos jogos do Avenida

5/3 (quarta-feira), 19h: São José x Avenida

9/3 (domingo), 16h: Avenida x Pelotas

data a definir: Brasil-Pel x Avenida

Próximos jogos de São José