A 104ª edição do Campeonato Gaúcho não foi só histórica pelo segundo hepta conquistado pelo Grêmio. O técnico Renato Portaluppi, ao derrotar o Juventude, chegou ao seu quinto título do Gauchão como treinador. Todos eles foram obtidos com o Tricolor: 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024.