A decisão mais importante do Grêmio para 2025 está próxima de acontecer. E para isso, Renato Portaluppi pretende ouvir a torcida do clube. Em entrevista exclusiva a Zero Hora nesta quarta-feira (6), o técnico explicou que a decisão sobre a sua permanência ou não também levará em conta o que pensam os gremistas quando sentar para conversar com a direção.