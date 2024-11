O meia Monsalve, do Grêmio, corre risco de sofrer uma punição pesada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta foi denunciado em dois artigos pela expulsão no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no dia 28 de setembro, e, se condenado em ambos, pode pegar de três a 16 jogos de suspensão. O julgamento será na próxima segunda-feira (11).