Contratado sem alarde em julho pelo Grêmio, o chileno Alexander Aravena não faz exatamente o perfil preferido do técnico Renato Portaluppi. Com 22 anos e sem experiência anterior pelo Brasil, o atleta precisou de algumas semanas para se adaptar e conquistar o treinador, mas, de forma discreta, tornou-se peça-chave no esquema. Contra o Palmeiras, nesta sexta (8), o atacante vai para o sétimo jogo seguido como titular.