Navas, a força da base e o centroavante do Grêmio

Uruguaio Arezo tem recebido elogios no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Falta pouco para a estreia do Grêmio na temporada, e muitos movimentos acontecem nos bastidores. O clube segue atrás de três reforços para o início do Gauchão, mas algumas novidades começam a surpreender e encantar o treinador.

A força dos meninos da base e o centroavante Arezo foram os destaques positivos da sexta-feira (17), em um dia de algumas negativas diante das especulações das redes sociais.

No campo dos reforços, segue a procura por um zagueiro, um lateral esquerdo e um extrema, e nada de novo que indique algum anúncio nas próximas horas. A novela Marquesín segue da mesma forma, mesmo que a imprensa da Argentina indique que o negócio está próximo de ser fechado.

O nome do veterano Keylor Navas voltou a aparecer nas redes sociais dos gremistas, mas este goleiro está totalmente descartado no clube. O Grêmio sonda outros atletas, mas espera que a novela com Marquesín termine o quanto antes.

No campo dos treinos e no desenvolvimento dos trabalhos, no entanto, o Grêmio está tendo boas notícias e parece estar ganhando um grande reforço. O centroavante uruguaio Arezo, que foi pouco utilizado por Renato em 2024, começa a mostrar o seu talento, e recebe muitos elogios de todos que estão acompanhando este início de trabalho.

Na tarde de sexta-feira, ele foi o grande destaque do jogo-treino realizado no CT ao marcar quatro gols. Arezo se junta a Braithwait como solução para a camisa e deve receber muitas oportunidades.

Para finalizar, é preciso falar do time gremista que está na Copa São Paulo. Também nessa sexta, houve um show de coração em campo. Diante de muitos desfalques e o cansaço natural de jogar de dois em dois dias, os meninos do Grêmio honraram a camisa e lutaram sem parar.

A classificação, nos pênaltis, premiou o trabalho e deixou claro que este time tem algo muito especial. Quem é torcedor do Grêmio sabe o que eu estou falando.